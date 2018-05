België-trein kampt met vertragingen

De start van de nieuwe treinverbinding over de HSL naar België werd groots gevierd. Maar ruim een maand later blijken veel intercity's niet op tijd te rijden.

Door technische problemen ligt het percentage treinen dat te laat arriveert, hoger dan op andere trajecten. De 16 intercity's die dagelijks tussen Amsterdam en Brussel rijden en daarbij Breda aandoen, kampen vooral met problemen met het afwijkende veiligheidssysteem op het HSL-spoor.

'Verbeteracties'

,,De stiptheid van de trein blijft achter bij de verwachtingen, zeker in de richting van Amsterdam naar Brussel’’, bevestigt Bart Crols van de NMBS, de Belgische Spoorwegen, de problemen. Samen met de NS zijn ‘verbeteracties’ in gang gezet. Hoe groot de problemen met de nieuwe verbinding exact zijn, is niet duidelijk. De NS zegt pas tegen de zomer met cijfers te komen.

Sinds 9 april rijdt de IC Brussel zoals de intercityverbinding tussen Amsterdam en Brussel heet, over de HSL en doet daarbij ook Breda aan. De start werd groots gevierd. Veel bobo’s reden mee met de eerste trein op het traject tussen Breda en Antwerpen. Daarvoor reed de trein jarenlang over het conventionele spoor langs Roosendaal tussen beide hoofdsteden.

Station 'vergeten'

Reizigers hebben het idee dat vooral treinen van België naar Nederland met vertragingen kampen en niet andersom. ,,Ik stond laatst veertig minuten vast in een tunnel van Antwerpen naar Breda. Of mijn trein valt uit’’, zegt studente Manon Sterkens. Bredanaar Bas van Gerwen zag tot zijn stomme verbazing hoe de zijn trein van Antwerpen naar zijn woonplaats, Breda 'vergat'. Pas in Rotterdam kon hij eruit.

Rover

Reizigersorganisatie Rover zegt de afgelopen weken ook de nodige klachten van reizigers over de nieuwe treinverbinding te hebben gekregen. ,,Op basis van die klachten en wat we bij de NS opvangen vermoeden we dat maar 80 tot 85% van de treinen op het traject op tijd rijdt. Minder produkt voor een hogere prijs'', verwijst Rover-woordvoerder naar de hogere ticketprijzen die voor de een ritje met de IC Brussel in rekening worden gebracht.

'Wenningsproces'

De NS spreekt van een ‘wenningsproces’. Volgens woordvoerder Ton Boon is de situatie inmiddels al wel iets verbeterd. ,,We zien dat de punctualiteit van de trein omhoog gaat.''

Al veel langer problemen

Het rijden met conventionele intercitytreinen over het hogesnelheidsspoor is al veel langer geen gelukkig huwelijk. Ook de intercity's die al enkele jaren over de HSL tussen Amsterdam en Breda rijden, kampen nog altijd met technische problemen. Afgelopen dinsdag zaten passagiers nog 3,5 uur vast in een uitgevallen trein bij Hoofddorp.