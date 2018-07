Belgen met boksbeugels maken slachtoffers in West-Brabant, geven elkaar de schuld

BREDA / ZUNDERT - Drie Vlaamse mannen maakten een soort van dollemansrit met in de hand een boksbeugel. Samen met een vierde jongen, die in België al is veroordeeld door de jeugdrechter, hebben ze in de nacht van 27 op 28 maart 2016 meerdere slachtoffers gemaakt.

Vrienden Y.G. (24), L.v.D. (24) en A.A. (21) willen die bewuste avond gaan stappen in Rotterdam, maar besluiten in plaats daarvan een beetje rond te gaan rijden. Een jongere vriend van A.A. (Y.C.) gaat met ze mee. Het viertal belandt in Zundert. ,,Niet bepaald een toeristisch trekpunt middenin de nacht'', aldus de rechter. Al snel loopt de 'gezellige' avond uit de hand.

Het begint in de Molenstraat, waar L.v.D. een man slaat met een boksbeugel. Hij bekent dat hij dat gedaan heeft, maar weet niet zeker of dat met een boksbeugel was. ,,Het was in ieder geval een mengeling van jointjes roken, Y.C. die opgefokt was en de rest opfokte, het werd me te veel.'' Niet veel later krijgt de politie een melding dat er in Sprundel een steen tegen de ruit van een rijdende auto is gegooid.

Etten-Leur, Rijsbergen en Wernhout

Ook volgen er incidenten in Etten-Leur, Rijsbergen en Wernhout, waarbij meerdere slachtoffers vallen. In Etten-Leur krijgt een man een harde klap op zijn linkeroor en wordt zijn fiets vernield en ook in Rijsbergen krijgt iemand een klap met een boksbeugel. In Wernhout maakt het viertal nog twee slachtoffers, vlak voordat de politie ze aanhoudt.

Wie wat heeft gedaan en waar in de auto zat, dat zijn de hoofdvragen tijdens de zitting. De drie lijken zich maar weinig te kunnen herinneren en zijn het maar over één ding eens: zonder Y.C. was de avond heel anders gelopen. ,,Hij wilde zich te veel bewijzen en de stoere jongen uithangen", vertelt een van de verdachten.

Voor officier van justitie Jaap Zondervan biedt het honderden pagina's tellende dossier voldoende bewijs om alle drie de mannen een celstraf op te leggen. Variërend van veertien tot achttien maanden cel, waarvan telkens zes maanden voorwaardelijk.