Belg verzot op goedkoop shoppen in Nederland: ‘Het scheelt al snel 60 tot 65 cent op een simpel potje groente’

Plasticdieet Plasticdi­eet: ‘Daar sta ik dan met mijn eigen broodzak bij de bakker’

13:01 Plastic. Het is overal. Alleen al aan de ontbijttafel tel ik zo’n tien plastic verpakkingen. De broodzak. Het boterkuipje. De zakjes om de vleeswaren. De schaaltjes waar diezelfde vleeswaren op liggen. Deksels van de chocopasta en speculaaspasta. Een blik in de koelkast en voorraadkast bevestigen nogmaals dat alles tegenwoordig is verpakt. Zelfs de komkommer wordt voorzien van een condoom. Makkelijk is het wel al die verpakkingen. Maar iedere twee weken staat er toch een grote zak vol plastic afval aan straat. Is dat eigenlijk wel nodig? Kun je zonder veel extra tijd kwijt te zijn leven zonder (plastic) verpakkingen? Verslaggeefster Maartje Huijben neemt gedurende een maand de proef op de som. Vandaag week 1.