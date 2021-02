Belg scheurt tijdens avondklok over de A27 en foetert naar agenten na aanhouding

Oosterhout­se snoep- en frisdistri­bu­teur groeit uit zijn jasje en verkast logistiek naar Breda

18 februari BREDA - Op het Steenen Hoofd in de Krouwelaarhaven in Breda verrijst een nieuw distributiecentrum. Daarvan wordt de helft in gebruik genomen door Brand Masters, het Oosterhoutse bedrijf dat allerlei soorten snoep en fris over Nederland en Europa verspreidt.