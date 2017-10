Belg rijdt in Breda rond met vier kilo hasj achter de bijrijdersstoel

hartje breda 'Hoe mooi is het als je je grafkist in je eigen stijl kunt laten wrappen?'

11:13 BREDA - 'De meest bijzondere locatie waar ik heb gestaan met mijn grafkisten is de Ladies Night in Prinsenbeek, afgelopen zomer', vertelt Wendy van der Linden van ArcaWrap. Samen met een dame van uitvaartverzekeraar Monuta stond ze met de grafkisten, in fullcolourprint, tussen de nagellakjes en sieraden. ,,Ja, ik krijg dan heel veel reacties'', lacht Wendy.