Belg (23) sleurt agent stukje mee met auto bij controle A16

BREDA - Een 23-jarige man uit België is aangehouden nadat hij een agent een stuk zou hebben meegesleurd met zijn auto. De politie meldt dat de verdachte had gedronken en zonder rijbewijs reed.

De agent bleef ongedeerd. Het incident gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.40 uur. De politie zag de man met flinke snelheid over de A16 rijden in de richting van België. Bij verzorgingsplaats Hazeldonk-West stopte de automobilist.

Tijdens de controle werd duidelijk dat de man zich niet kon legitimeren. Plotseling startte de man de auto en reed een stukje weg terwijl de agent nog met zijn armen in de wagen was.

Meegesleurd

De agent werd daardoor een stuk meegesleurd. De bestuurder is gestopt en werd aangehouden. Later werd duidelijk dat de man had gedronken en in een ongeregistreerde auto had gereden.

De politie meldt dat agressie en geweld tegen agenten onacceptabel is. ,,Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd.”

