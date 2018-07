Begin juni ontstond ophef over de portefeuille Airbnb van Adank. De SP stelde vragen over mogelijke belangenverstrengeling. Adank verhuurt sinds augustus 2017 samen met zijn vrouw een gastenverblijf bij zijn privéwoning. In oktober heeft hij dat gemeld bij de burgemeester, waarna een beheersmaatregel is getroffen. Afspraak was dat Adank niet meer over nieuw Airbnb-beleid zou praten.

De maatregel was echter niet gecommuniceerd met de gemeenteraad, terwijl de SP van mening was dat de wethouder ook na de maatregel over Airbnb-beleid had gesproken. De SP legde de wethouder de keuze voor: of de portefeuille toerisme inleveren of stoppen met de verhuur van het gastenverblijf. Een raadsmeerderheid besloot dat Adank de portefeuille toerisme mag behouden, maar dat Airbnb eruit wordt gehaald. De overheveling van Airbnb en overnachtingen naar wethouder Bos (financiën, wijkaanpak) is een uitvloeisel van het raadsdebat en is volgens B en W in lijn met een integriteitsscan.