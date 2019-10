Belcrum onthult plaquette met namen van 46 oorlogsslachtoffers

Op 11 juni 1952 werd in het voetstuk van een door de parochie geplaatst Heilig Hartbeeld ter nagedachtenis aan de oorlogsjaren een stalen koker ingemetseld met daarin een lijst met namen van overleden Belcrum-bewoners. In 1966 werd het beeld verplaatst naar de ingang van de Christus-Koningkerk op het Pastoor Pottersplein.

Oorspronkelijke plek

De sloop van de kerk in 2003 was aanleiding voor een groep wijkbewoners het oorlogsmonument weer terug te plaatsen op de oorspronkelijke plek bij het gemeenschapshuis op het plein. In december 2005 is het monument, gerestaureerd en al, in ere hersteld.