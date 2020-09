Belcrum in Breda verkozen tot de beste buurt van Nederland

BREDA - Nederland telt 12.822 buurten verspreid over 390 gemeenten. En de beste buurt is de Belcrum in Breda. Dit is althans de conclusie die buurt-app Nextdoor trok op basis van een landelijke uitverkiezing.

De Gouden Buurt Award werd zaterdagmiddag coronaproof uitgereikt aan wethouder Miriam Haagh (PvdA, Wijkaanpak) en een selecte groep buurtbewoners die geen idee hadden dat de informele bijeenkomst een officieel tintje zou krijgen.

Genomineerd

De buurt-app liet onderzoek doen naar de leefbaarheid in buurten in heel Nederland. Gevraagd werd, onder andere, naar de groenvoorziening in de wijk, de mate waarin er activiteiten georganiseerd worden en bijvoorbeeld de mate waarin men elkaar groet op straat. Om naar de titel Gouden Buurt mee te dingen moest de buurt genomineerd worden.

In totaal waren er 21 duizend respondenten. Op basis van een gewogen gemiddelde, kwam Belcrum als beste uit de bus. Zeer terecht, vindt Martien Kuipers. Hij was een van de buurtbewoners die de wijk nomineerde. Met een smoesje was hij naar het buurthuis gelokt. ,,Eigenlijk was ik het alweer een beetje vergeten", zegt hij. ,,Tot ze me twee weken geleden benaderden om een filmpje hier in de wijk op te nemen."

Gouden Wijk

Het genoemde filmpje wordt voorafgaand aan de bekendmaking vertoond. ,,Zijn we het écht geworden", roept hij verrukt uit als blijkt dat zijn wijk De Gouden Wijk is.

De laatste jaren kan de jaren dertig-wijk rekenen op groeiende populariteit. Wat terug te zien is in de wijk samenstelling en de huizenprijzen. Dat is wel eens heel anders geweest. ,,Vroeger zat hier de slachterij", memoreert buurtbewoner Ruud Mosis. ,,Dat rook je, en dat zag je als er weer eens een koe was losgebroken."



De wethouder vertelt na het met gestrekte arm aannemen van de prijs, hoe ze zelf na haar studie op zoek was naar een huurwoning. ,,Toen ik opperde in de Belcrum te gaan wonen, zei mijn familie direct: nee, niet doen. Dat is écht de verkeerde kant van het spoor." Sindsdien zijn er veel fysieke wijkaanpassingen geweest. ,,Maar", zo stelt Haagh, ,,Het zijn de mensen die het maken."

Midden in het Ginneken



Omdat de coronamaatregelen een grotere bijeenkomst beletten, gaan mensen van Nextdoor na afloop de wijk in om bij mensen aan te bellen en een traktatie aan te bieden. Het groepje buurtbewoners dat bij het officiële moment aanwezig was, bakkeleit ondertussen waar het bij de prijs behorende bord opgehangen moet gaan worden. ,,Hoewel de suggestie 'midden in het Ginneken' de lachers op de hand krijgt, wordt besloten om er op een later moment een gezamenlijk keuze van te maken van alle mensen uit de buurt.

Kuipers neemt het bord mee de wijk in om foto's te maken zodat er later gestemd kan worden.