Belcrum Beach feest door: 'We zijn toe aan een stapje hoger'

,,Het eerste seizoen trokken we rond de tienduizend bezoekers", weet Van den Burg nog. ,,Daarna ging het eigenlijk alleen maar omhoog tot de vijftien- tot twintigduizend man van nu. En dat puur met vrijwilligers. De meeste initiatieven van deze aard zijn na een jaar of drie óf professioneel, óf failliet."

Stadsjutten

Van den Burg had de stichting Braak, die een invulling zocht voor braakliggende terreinen, toen hij bij de gemeente aanklopte met het idee voor Belcrum Beach. ,,Dat was een jaar of zeven, acht geleden. Met de gemeente werkte ik aan een aanvraag voor Europese subsidie om op deze plek 'om niet' een strand te kunnen beginnen. Met de eerste vrijwilligers ben ik gaan 'stadsjutten' langs Bredase bedrijven, vragen of ze nog spullen hadden die ze ons wilden geven. Daarmee hebben we het paviljoen en al het meubilair gemaakt. In het voorjaar van 2013 zijn we gaan draaien. Later kregen we ook bijvoorbeeld de oude SRV-wagen, met werkende koeling. Die doet nu dienst als buitenbar."

,,Ik had wel een voorstelling, maar ik wist niet dat het zo leuk zou zijn, met alleen vrijwilligers en restmateriaal. Het geeft een bijzondere sfeer die mensen weten te waarderen. En de maat is goed. Je kunt overal je spelende kinderen nog in de gaten houden, terwijl er makkelijk zo'n duizend man op het zand kan."

Het is Van den Burg al die jaren gelukt om Belcrum Beach subsidieloos te laten voortbestaan, ,,maar voor volgend jaar willen we toch wat aanvragen, om een betere programmering aan te kunnen bieden. We hebben heel leuke bands gehad in die vijf jaar, maar nu zijn we toe aan een stapje hoger."

Tweede bestaanshelft

Volgend seizoen gaat het strandje de tweede bestaanshelft in, want de overeenkomst met de gemeente is voor tien jaar. ,,Daarna gaan ze het in principe ontwikkelen met woningbouw, dus de toekomst van Belcrum Beach is ongewis." Die hoofdbrekens zijn dan niet meer voor Van den Burg: ,,Ik geef na vijf jaar het stokje over. Ik heb het met heel veel plezier gedaan, maar nu is het tijd voor andere zaken."