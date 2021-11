Belastingbetaler Breda draait op voor helft van strop die West-Brabantse belastingdienst leidt

Dat is de helft van de ongeveer zes ton die de organisatie zegt mis te lopen, omdat er zo veel bezwaren tegen de woz-waarde worden ingediend.

Klap opvangen

Dat schrijft wethouder Greetje Bos (Financiën, VVD) in een brief aan de gemeenteraad. Dat de BWB met financiële problemen te maken had wist Bos al. Daarom had ze voor de zekerheid al twee ton apart gezet om de klap op te vangen.

Dat blijkt dus niet genoeg. Het bedrag dat de Bredase belastingbetaler moet ophoesten is intussen gestegen naar drie ton.

Zorgwekkende gedachte

De in Etten-Leur gevestigde Belastingsamenwerking West-Brabant zit fors in de problemen. Het gaat de organisatie naar eigen zeggen dit jaar niet lukken om alle bezwaren weg te werken, die in de elf deelnemende gemeenten zijn ingediend tegen tegen de woz-waarde. Het zijn er nu al bijna 12.000 en dat is volgens de BWB onwerkbaar. Er wordt zelfs rekening gehouden met de ‘zorgwekkende gedachte dat het proces vastloopt’.

Niet correct

Bos heeft deze tegenvaller intussen al verwerkt in de begroting, maar daarmee is ze iets te voortvarend geweest. In haar brief aan de raad laat de wethouder weten dat ze eerst de fracties op de hoogte had moeten brengen van deze ingreep. ,,Ik had ik u vooraf moeten consulteren. Dat is helaas niet correct gebeurd. Het spreekt voor zich dat ik er op toe zal zien dat komende wijzigingen wel ter consultatie aan uw raad worden voorgelegd’’, aldus Bos, die nadrukkelijk haar excuses aanbiedt.