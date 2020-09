Belangstelling voor alternatieve Singelloop in Breda overtreft alle verwachtingen, vandaag sluit inschrijftermijn

Dat zegt Flip Kitslaar van de organisatie van de Singelloop die dit jaar door de coronacrisis een volstrekt ander gezicht krijgt.

Woensdagavond 00.00 uur sluit de inschrijftermijn. Kitslaar denkt uit te komen op een totaal aantal aanmeldingen van tegen de 3.000. “Want woensdag verwachten we nog dat veel bedrijventeams en grote groepen zich zullen inschrijven.”

Quote Toen we in april besloten om een alternatie­ve Singelloop te gaan organise­ren, kon ik geen inschat­ting maken van het enthousias­me daarvoor Flip Klitslaar, Organisatie Bredase Singelloop

De Singelloop ziet er dit jaar dus heel anders uit. Vanwege corona was de traditionele massale loop door het Bredase stadshart niet mogelijk. “Toen we in april besloten om een alternatieve Singelloop te gaan organiseren, kon ik geen inschatting maken van het enthousiasme daarvoor. Zonder corona hadden we nu een jubileumeditie gevierd, met 20.000 lopers. We zeiden toen: als we daar 10 procent van halen, zijn we dik, dik tevreden. Daar zitten we nu fors overheen. Dat is fantastisch, want laten we eerlijk zijn, men mist straks tóch de sfeer van het lopen in hartje Breda.”

Eigen start en finish

Onder de noemer ‘Niet massaal samen, maar samen massaal’ creëren de deelnemers op 4 oktober allemaal hun eigen start en finish. De een vanuit de achterdeur van zijn woning, de andere met collega’s of vrienden vanuit een centrale plek in de wijk of het dorp of ergens in het bos. Om 10.45 uur klinkt het officiële, virtuele startsein, de deelnemers lopen hun eigen ronde of rondes van 5, 10 of 21 kilometer.

Deelnemers krijgen een gps-gestuurde tracking-app. Daarmee registreert de organisatie de gelopen afstand en tijd voor de klassementen. Daarnaast is er voor alle deelnemers een zogeheten experience-app, die met gejuich en muziek ervoor zorgt dat de deelnemers onderweg gevoed worden met het speciale Singelloopgevoel.

Aanmoedigingen per app

“Ze horen via die app aanmoedigingen van onze speakers Frans en Frans, maar ook muziek van bandjes die normaal gesproken naast het parcours staan te spelen. Allemaal bedoeld om mensen te motiveren en ze over moeilijke momenten heen te helpen. Tegelijkertijd kunnen we zo aandacht besteden aan sponsoren. Ook kunnen ze aan het einde een finish-selfie maken of via social media te delen.”

Volledig scherm Beeld van Singelloop, editie 2019. © Pix4Profs / Joris Buijs

Medaille

Wie zich inschrijft krijgt al meteen een medaile toegestuurd. “Tegelijkertijd met het startnummer. We willen dat dat mensen meteen boter bij de vis krijgen. Stel je loopt met je kinderen, dan kun je ze na afloop meteen een medaille omhangen.”

Kitslaar is erg in zijn nopjes met de verkoop van de speciale ‘Run2Remember’-shirts, die refereren aan het jaar waarin de wereld te maken heeft het coronavirus. “Ongeveer 40 procent van de deelnemers bestelt zo'n shirt.” Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Vrienden van Amphia en is bedoeld voor een orthopedieproject in het ziekenhuis.

Curaçao

Het zijn niet alleen inwoners van Breda die aan de alternatieve Singelloop deelnemen. Volgens Kitslaar hebben ook mensen uit andere landen zich ingeschreven. “Ik weet van een Bredanaar die deels in Nederland, deels op Curaçao woont dat hij meedoet. Zijn kinderen wonen in Nederland en in Shanghai. En ze gaan met z'n alleen meedoen. Een Singelloop op drie continenten dus. Kijk, daar word ik heel vrolijk van.”

