Belangenverstrengeling, geen transparantie: hoe zit het nou precies met die Brabantse cultuursubsidies?

Catan, Stratego én knikkerba­nen: we lenen massaal spellen bij de speel-o-theek

30 januari RIJEN - De vrijwilligers van de Speel-o-theek 't Treintje in Rijen hebben er plezier in. De lange winteravonden en een avondklok zorgen voor een run op gezelschapsspellen. ,,Het is goed dat kinderen met hun ouders ook even los komen van het huiswerk of de computer", zegt Thea van Sunten. ,,Daarom zijn we vorige week online gegaan.”