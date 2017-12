'Beladen' winkeltijden in Breda niet zomaar verruimd

Een oude hamer uit Teteringen als welkom de­cem­ber­ca­deau­tje

19:15 TETERINGEN - ,,Kijk", zwaait Annelies de Ruiter in de werkplaats van Tools to Work in Teteringen een magazijndeur open. ,,Hier ligt het gereedschap." Dozen met tientallen schroevendraaiers, hamers en zagen staan keurig opgestapeld. Afgedankt in onze regio. ,,Maar in andere, armere landen, zijn ze goud waard ."