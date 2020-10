Bekladde corona-teststraat in Breda wordt beveiligd, daders nog niet gepakt

Corona-ontkenners in Breda slaan nu toe bij Jumbo, glazen stalling beklad

25 oktober BREDA - De Jumbo-supermarkt aan het Dr. Struyckenplein in Breda is beklad. Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een leus geschreven op de glazen stalling voor winkelkarretjes. Corona is nep, menen zij.