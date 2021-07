Bekende influencer zegt sorry na verwarring rondom post over ‘feest zonder coronaregels’: ‘Dit was niet mijn bedoeling’

Bredase gamestudio scoort met Pine: ‘Binnen een paar uur was onze game 11.000 keer verkocht, bizar’

18 juli BREDA - De Bredase gamestudio Twirlbound verdiende met hun eerste game ‘Pine’ zo'n 1.2 miljoen euro, de tweede game is nu in de maak. ,,We willen laten zien: Pine was geen geluk, wij kunnen dit écht goed‘’, vertelt medeoprichter Matthijs van de Laar.