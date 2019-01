Bekende Bredanaars delen ‘rake klap uit’ voor de voedselbank

Hélène Hendriks: ,,Ik schrik best van de armoede die er is. Ik ken zelf geen mensen die de voedselbank nodig hebben, maar zie om me heen wel mensen die het soms lastig hebben om het financieel rond te krijgen. Het kan niet zo zijn in deze maatschappij dat mensen niet aan eten kunnen komen. Ik hoop dat deze campagne iets in beweging brengt.”



Robert Maaskant: ,,Dit is nou zo’n doel waar niks aan de strijkstok blijft hangen. Keihard nodig, er zijn mensen die er van leven. Ik woon in het Ginneken, niet bepaald een wijk waar armoede nou veel voorkomt. Maar met mijn uitzendbureau Recruit a Student sta ik midden in de maatschappij. Ik werk met ondernemers die in de economische groei zitten, maar ik zie aan de andere kant ook tekorten.” Kloof rijk en arm? ,,In Nederland hebben we een keurig vangnet, maar dat moeten we wel blijven onderhouden.”