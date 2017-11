Bekende Bredanaar Ruud Benard geniet van 'gevangenschap' op Bali

Geen paniek

Van paniek is bij de Bredanaars geen sprake. Ook bij andere toeristen hebben ze daar nog niets van gemerkt. Het is 34 graden, ze genieten van hun ‘gevangenschap’ en wachten af of ze zoals gepland op donderdag terug kunnen vliegen of dat ze nog iets langer van de tropische zon ‘moeten’ genieten. “Misschien gaan we morgen met de bus naar Surabaya op Java en vliegen we terug met Garunda. Morgen horen we meer van de reisorganisatie.”