Bekende Bredanaar Johnny Lion is ernstig ziek: zingen is neuriën geworden

Voorzichtig polsen we of het klopt dat hij ziek is. “Welnee joh”, klinkt het in zacht, maar onvervalst Haags. “Alles wordt minder, maar ziek? Waar heb je dat gelezen?”

Terminaal

Het is wel zo, bevestigt zijn stiefzoon Alex Akkerman. Johnny Lion, voormalig zanger van The Jumping Jewels en onsterfelijk geworden met de hit ‘Sophietje’ (1965) is terminaal ziek. Longkanker en Alzheimer. “Begin november kregen we te horen dat verdere behandeling met 99 procent zekerheid niet meer zal baten. Dus hebben we besloten hem dat te besparen. Het is nog een kwestie van maanden.”

In september van dit jaar is Mariska overleden, de moeder van Alex en grote liefde van John. Dat was een immense klap voor hem. Om John toch in zijn vertrouwde omgeving te laten blijven wonen, is er 24 uur per dag zorg. En Alex komt dagelijks langs.

Neuriën

Johnny, ooit een tieneridool in vele landen, zit in zijn stoel. Hij luistert naar zijn vaste radiozender waar hij zelf eerder deze ochtend op te horen was. Zijn muzikale maatjes van weleer, Joop Oonk (Jumping Jewels) en Rob de Nijs, zijn vorige week op visite geweest, verder laat hij maar mondjesmaat bezoek toe. Zingen doet hij niet meer. “Wel neuriën, de hele dag”, lacht zijn verzorgster.

Panorama

Hij vraagt opeens hoe het bij de krant is. Zelf schreef hij na zijn muzikale carrière ook, voor Sijthoff en Panorama. Even verschijnt die kenmerkende, ondeugende jongenslach van vroeger op het gezicht. “Ik moest allerlei mensen in bad interviewen. Ach, als je het maar naar je zin hebt”, fluistert hij. De vermoeidheid slaat toe.

Een van zijn laatste openbare optredens was in Breda, bij de KerstMezz in 2009, vertellen we. Hij droeg toen een gedicht over Elvis voor, in plat Haags. Zijn ogen beginnen te stralen en spontaan declameert hij:

In die tijd dat rock & roll bezit van ons nam

En ik voor het eerst in een meisje kwam

Hoorde ik tijdens het ritmisch bonken

Hoe heftig haar hijgende woorden klonken

En met ogen als die van een schelvis

Kreunde zij smachtend: Oh Elvis, oh Elvis!!

Zo’n helder moment had hij na het overlijden van Mariska ook, vertelt Alex. “Droeg hij opeens een gedicht voor dat hij jaren geleden voor haar had geschreven. Heel bijzonder.”

Volledig scherm Johnny Lion trad in 2005 bij uitzondering weer eens op, bij Parkpop in zijn geboorteplaats Den Haag. © Robert van Stuyvenberg/Archief Persdienst