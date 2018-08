Bekenaar (32) beroofd en mishandeld bij zijn woning in buitengebied

Haar zoon werd gewekt door het blaffen van zijn hond, vervolgt ze. Bij zijn oprit stond een auto met twee mannen en een jonge vrouw. Ze hadden pech met hun auto, vertelden ze in gebrekkig Nederlands. Ze wilden even bellen.

Rare appjes

De Bekenaar gaf zijn telefoon, maar die gaven ze niet meer terug. Toen hij het hek opende om zijn eigendom terug te pakken, sloegen ze hem in elkaar. Hierbij is het slachtoffer vermoedelijk even buiten bewustzijn geraakt. Mogelijk zijn de daders er vandoor gegaan toen arbeiders in een busje arriveerden bij aanvang van hun vroege werkdag verderop in de straat. Later stuurden de daders nog rare app'jes met de telefoon van het slachtoffer naar diens vriendin.