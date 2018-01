Bejubelde Bredase kastelein zou 'oplichter' zijn

Hij oogstte met zijn strijd tegen de scheve verhoudingen in de horeca veel applaus. De Bredase oud-kastelein Corné Segeren nam het in de rechtszaal op tegen AB InBev die net als veel andere grote bierbrouwers veelal bepalen wat er in een café uit de tap komt.

Hersentumor

‘Eindelijk iemand die het aandurft de die machtige multinationals aan te pakken’, luidde één van de tientallen positieve reacties op de website van BN DeStem, toen eind vorig jaar het verhaal van de 62-jarige Segeren bij wie enkele jaren geleden een hersentumor werd ontdekt, naar buiten kwam.

Maar diezelfde kastelein blijkt ook niet van onbesproken gedrag te zijn. Tenminste als we zijn voormalige compagnon Willem Scholten mogen geloven, met wie Segeren enige tijd cafe D’n Heilige Antonius in de Bredase binnenstad runde.

Oplichter

,,Heel veel mensen bewonderen Segeren omdat hij het opnam tegen de grote bierbrouwer. Maar in mijn ogen is hij een ordinaire oplichter die mij op alle mogelijke manieren bedonderd heeft’’, aldus Scholten die nog 130.000 euro tegoed heeft van zijn voormalige horecamaatje.

Scholten, eigenaar van een medisch adviesbureau en een beleggingsbureautje, leerde Segeren via de bluesmuziek kennen, hun gemeenschappelijke hobby. Als Segeren in 2007 cafe D’n Heilige Antonius begint en een tijd later in financiële problemen komt, schiet Scholten te hulp. In ruil voor het mede-eigenaarschap van het café, is hij bereid geld in het café te stoppen.

Allebei aandeelhouder

Beide worden voor de helft aandeelhouder van een BV waaronder het café valt. De rolverdeling is dat Segeren verantwoordelijk blijft voor de dagelijkse gang van zaken in het cafe. Hij staat achter de toog en onderhoudt de contacten met de leveranciers. Scholten blijft op de achtergrond.

'Geld klanten verdween in eigen zak'

Maar ondanks de financiële injectie blijven de schulden zich opstapelen. Achteraf, zegt Scholten, weet hij wel waarom. ,,Corné was de beste klant van zijn eigen café. ’s Ochtends zat hij al aan de Schrobbelèr, leveranciers betaalde hij niet, hij maakte er een rotzooitje van. En mij belazerde hij door een deel van de betalingen van klanten in eigen zak te steken.’’

Werknemer

Een werknemer van het café in die tijd die anoniem wil blijven, bevestigt het verhaal van Scholten. ,,En is destijds door toedoen van Corné Segeren veel gebeurd wat niet door de beugel kon. Laat ik het daar maar op houden.’’

De controverse tussen Scholten en Segeren leidt uiteindelijk tot een rechtszaak. Scholten zegt nog 130.000 euro van de kroegbaas tegoed te hebben. De rechter stelt hem in 2014 in het gelijk. Maar de Bredanaar zegt nog geen cent van dat bedrag te hebben teruggezien.

'Ik voel me door hem verneukt'

Scholten: ,,Meneer zegt niet te kunnen betalen omdat hij tegenwoordig van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het lijkt zo’n amaibele man die veinst dat hij het allemaal niet zo goed weet. Maar de werkelijkheid is een heel andere. Ik voel me echt verneukt door hem.’’

'Vals, tendentieus en onjuist'

De advocaat van Corné Segeren, mr. Peter Schouten, noemt de beschuldigingen van de voormalig zakenpartner aan het adres van zijn cliënt 'vals, tendentieus en onjuist.' Volgens Schouten klopt het verhaal dat Scholten een belang van vijftig procent in cafe D'n Heiligen Antonius nam en in ruil daarvoor achterstallige betalingen aan de bank en leveranciers van het café deed.

Slimme belegger

Maar dat is volgens de raadsman niet het volledige verhaal. ,,Want daarna heeft Scholten mijn cliënt zover gekregen ook zijn aandeel in het café aan hem over te doen. Voor niets. Mijn cliënt leefde in de veronderstelling dat daarmee de lening was kwijtgescholden. Maar niets was minder waar. Wat mij betreft maakt dit verhaal vooral duidelijk dat een zelfstandige ondernemer nooit zomaar afspraken moet maken met een slimme belegger.''

70 euro per week

Volgens de raadsman is Segeren door toedoen van zijn ziekte, behalve een hersentumor kreeg hij ook twee tia's, onder bewind gesteld en leeft hij van 70 euro weekgeld. ,,Daardoor kan zijn bewindvoerder van het overblijvende uitkeringsgeld de lening niet aflossen. De heer Scholten zal dit vast niet fijn vinden, maar het heeft niets met oplichting te maken. Het is in en intriest dat hij zich op deze wijze over mijn cliënt uitlaat.''