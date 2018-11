Beide slachtoffers schietpartij Breda aangehouden na drugsvondst in woning

BREDA - De twee mannen die zaterdagavond gewond raakten bij een schietpartij in de Amerstraat in Breda, zijn aangehouden. In de woning waar de 25-jarige man uit Oosterhout en de 26-jarige man uit Dordrecht gewond raakten, is een flinke hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Ook de vriendin van een van de slachtoffers is aangehouden. Burgemeester Depla besloot de woning daarop onmiddellijk te sluiten.

Rond 19.30 uur zaterdagavond kwamen er bij de politie meldingen binnen van een schietpartij in de Amerstraat. Daar troffen zij het 25-jarige slachtoffer aan. Zijn vriendin was op dat moment bij hem. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Even later meldde zich de 26-jarige Dordtenaar in het ziekenhuis met verwondingen als gevolg van de schietpartij.

De politie startte direct een onderzoek en controleerde daarbij de woning, die van de aanwezige vriendin bleek te zijn. Hier werd een flinke hoeveelheid softdrugs aangetroffen. De vriendin is daarop aangehouden en meegenomen naar het bureau. De burgemeester besloot hierop het pand direct te sluiten vanwege de veiligheid van de buurtbewoners. Op dit moment zijn beide gewonde mannen verdacht en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Zij zijn nog altijd in het ziekenhuis en zullen worden verhoord zodra zij daar toe in staat zijn.

Het is nog altijd niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Dat onderzoekt de politie nog.

Auto

In Alblasserdam is vannacht een auto in beslag genomen die mogelijk met de schietpartij te maken heeft gehad.