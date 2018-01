Beide partijen bevestigen: Big Bazar vertrekt, Coop komt naar Breda

poll Breda gaat schelden en sissen bekeuren

10:02 BREDA - Nog even en dan kunnen politie en boa's in Breda mensen bekeuren die anderen lastig vallen, uitschelden of anderszins intimideren. Een meerderheid van de raad is er in principe voorstander van om zo'n verbod op straatintimidatie op te nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).