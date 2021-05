Beiaardconcert Grote Kerk voor Dodenherdenking

Open terrassen, behalve in winkelcen­trum Hoge Vucht: ‘Het is heel zuur, maar het is niet anders’

1 mei BREDA - Sinds woensdag zijn de terrassen open. Maar niet allemaal. Brasserie EdMiral in winkelcentrum Hoge Vucht mag de tafels en stoelen nog niet voor de deur zetten. Want het centrum is overdekt, en dus niet in de buitenlucht. Terwijl een brasserie in winkelstraat de Houtmarkt weer wél open mag. Hoe zit dat?