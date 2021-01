Behulpzame man wordt slachtoffer van straatroof in Breda, 31-jarige verdachte aangehouden

video Het lachen is de Lach Club in 2020 niet vergaan

28 januari ETTEN-LEUR - Rajitha Kanchenapalli begon een jaar geleden een Lach Club in Etten-Leur. De Etten-Leurse en de vijftien deelnemers aan die eerste les hadden er nog geen idee van dat er in de rest van dat jaar maar weinig te lachen zou vallen. Toch bestaat de club nog. ,,Als je je verzet tegen de situatie werkt dat alleen tegen je. We hebben de omstandigheden geaccepteerd en maken er online het beste van.”