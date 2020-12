Beheersbare drukte in Breda en Roosendaal: ‘Genoeg ruimte over om 1,5 meter afstand te houden’

BREDA/ROOSENDAAL - Ga niet funshoppen, was de dringende oproep van premier Mark Rutte tijdens de laatste persconferentie. Daar hield afgelopen weekend niet iedereen zich aan, maar de drukte in de binnensteden van Breda en Roosendaal was beheersbaar volgens de gemeenten.

,,Zowel zaterdag- als zondagmiddag was er aardig wat winkelend publiek in de stad, maar van topdrukte was geen sprake", zegt woordvoerster Ilse van Dongen. ,,Er bleef genoeg ruimte over om 1,5 meter afstand te houden. Op een uitzondering na hielden mensen zich ook netjes aan de maatregelen, zoals de aangegeven looprichtingen.”

Het beeld in Roosendaal was hetzelfde. ,,Het was druk, maar niet dusdanig dat we maatregelen moesten treffen", zegt woordvoerder Jeroen Steenmeijer die aangeeft dat op meerdere plekken in de stad druktemeters hangen. ,,Die alarmeren op het moment dat het uit de hand dreigt te lopen. We kunnen dan meteen maatregelen nemen.” Een boodschap om de binnenstad te vermijden staat al klaar om op alle matrixborden te projecteren.

Vrijwilligers opgestaan

In de stad zijn drie knelpunten. De passage, het smalle straatje Tussen de Markten en de in- en uitgang van winkelcentrum de Roselaar. Bij grote drukte wordt Tussen de Markten eenrichtingverkeer of laten boa's gedoseerd mensen toe in het verbindingsstraatje tussen de Oude en Nieuwe Markt. ,,Boa's zijn elk weekend op pad om toezicht te houden in het centrum en bij Designer Outlet Roosendaal.” Ook zijn er vanuit het eigen personeel vrijwilligers opgestaan om mee toezicht te houden. ,,Dat zijn drie koppels en die lopen rond in de andere winkelcentra in Roosendaal.”

