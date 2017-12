'Behangkoning' John van Zweden stapt op tijdens lezing VV Baronie

De organisatie bleef verbaasd achter. Ruud Wiekema, scheidend voorzitter van VV Baronie een dag later: ,,John was niet tevreden. Waarom precies, weten we niet. Er was in ieder geval iets met de microfoon. En hij vond het te rumoerig. Maar dan verhef je toch even je stem, zodat iedereen stil is? Er is nog iemand van ons meegelopen naar de auto, maar John zei niets meer dan dat hij het 'niks' vond.''

Goed ziek van

Volgens Wiekema is de sponsorcommissie van de club, zij hadden de lezing geregeld, er goed ziek van. ,,Ze hebben John de afgelopen week nog meermaals aan de telefoon gehad. Alles was netjes afgesproken, geen vuiltje aan de lucht. Ze wisten niet wat hun die vrijdagavond overkwam.'' Het verpeste de avond niet, zegt Wiekema. ,,Er was goede muziek, hapjes, wijn. De bezoekers hadden het gezellig.''

Niet te doen

Volgens Chris Snijder - hij regelt voor John van Zweden de boekingen - is het voorval Van Zweden ook niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Hij vindt het heel verdrietig hoe het gelopen is'', zegt Snijder. ,,Maar het was gewoon geen doen.''

,,In de zaal was 270 man aanwezig, maar geen podium of iets. Ook was er ondertussen nog een wijnproeverij aan de gang. John probeerde een paar keer met zijn verhaal te beginnen, maar hij kreeg totaal geen aandacht en belangstelling. Zag vooral veel ruggen. Hij doet dit ook voor zijn plezier.''

Het is, vertelt Snijder, de eerste keer dat Van Zweden is opgestapt tijdens het geven van een lezing. ,,We trekken het ons dan ook zeer aan. Er ligt nog een factuur bij de club, die kunnen ze weggooien. We komen graag een keertje terug, in een andere setting, om de lezing opnieuw te doen.''

