Behandeling hoger beroep vaak te laat vanwege drukte rechtbank Breda: 'Om gek van te worden'

BREDA/DEN BOSCH - De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft het zo druk met grote, complexe strafzaken dat ze dossiers voor de behandeling van hoger beroepen vaak te laat of onvolledig klaar heeft. Daardoor lopen veel appels flinke vertraging op bij het gerechtshof in Den Bosch. Andere, eenvoudige hogerberoepszaken worden noodgedwongen afgehandeld zonder complete dossiers.

Advocaten zijn de situatie meer dan beu. Strafrechtspecialist Henk van Asselt uit Roosendaal: ,,Om de haverklap ontbreken stukken en moeten we weer maanden wachten op een nieuwe zittingsdatum. Om gek van te worden.''

Irritaties

Zijn Bredase collega Erik Thomas: ,,De irritaties in de rechtszaal nemen toe, bij de verdediging maar ook bij Openbaar Ministerie en het hof. Een voorzitter zei op een recente zitting in Den Bosch dat in 80 procent iets aan het appeldossier schort. In andere arrondissementen zien we ook vertraging, maar de rechtbank Breda is het stoutste jongetje van de klas, zo heb ik begrepen.''

De haperingen in de gerechtelijke molen zijn volgens strafpleiters 'niet fair voor verdachten en vormen een aantasting van de rechtsgang'. ,,Daarbij is de vertraging pijnlijk voor slachtoffers en eventuele nabestaanden. Ook zij blijven langer in onzekerheid over hun zaak'', zegt de Bredase advocaat Menno Buntsma.

Strafkorting

Het gerechtshof in Den Bosch is niet blij. Volgens woordvoerster Sandra Hofsté levert de Bredase rechtbank in een ,,onwenselijk aantal zaken de strafdossiers niet en/of onvolledig aan bij het hof.'' Daarbij worden wettelijke termijnen overschreden.

Quote We zijn bezig met een inhaalslag Rechtbank Breda Het aanslepen kan ingrijpende gevolgen hebben, waarschuwt Hofsté. Zo moet het hof volgens haar strafkorting toepassen 'als de behandeling langer duurt dan had gekund als de interne termijn in acht was genomen'. Straffen die lager uitvallen, zeker om die reden, leiden vaak tot onbegrip en frustratie bij nabestaanden en slachtoffers.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigt de problematiek. Ze kan geen exacte cijfers geven maar spreekt bij monde van woordvoerder Freek Vlemmix van 'een behoorlijk aantal zaken' dat te laat wordt ingezonden.

De rechtbank schrijft de werkachterstand op conto van het 'het toenemend aantal grote, complexe strafzaken' dat ze de laatste tijd voor haar kiezen krijgt. Dat fenomeen vloeit mede voort uit de opgevoerde strijd in de regio tegen de ondermijnende (drugs)criminaliteit. ,,Maar we zijn bezig met een inhaalslag.''