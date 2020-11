Begroting Breda 2021: Veel zorgen over gevolgen coronacrisis

BREDA - De tweedeling tussen arm en rijk neemt toe, bedrijven vallen om, de cultuursector staat onder zware druk en de zorgkosten rijzen de pan uit. De Bredase gemeenteraad is bezorgd over de gevolgen van de coronacrisis.

De behandeling van de begroting voor 2021 werd gisteravond in de gemeenteraad overheerst door corona. De raadsleden hebben waardering voor de investeringen die het college van B en W doet in Teteringen, Bavel, het extra geld voor onderwijshuisvesting en de aankoop van het Corbion-terrein, waar vroeger de suikerfabriek zat. De meeste politieke partijen slaan echter een zorgelijke toon aan.

Quote Het verschil tussen arm en rijk snel kan toe nemen, dat moeten we tegengaan Inge Verdaasdonk, Fractievoorzitter SP

Zwaarste crisis sinds Tweede Wereldoorlog

Tim van het Hof (D66): ,,We zitten in een van de zwaarste crises na de Tweede Wereldoorlog. Ouderen en kwetsbaren zijn bang voor hun gezondheid. Jongeren zien hun toekomst onzekerder worden, ondernemers die zich zorgen maken over of zij hun personeel wel in dienst kunnen houden en de toekomst van hun bedrijf.”

Quote Als het abonne­ments­ta­rief in gehand­haafd wordt, dan wordt de uitvoering van de Wmo onhoudbaar en moeten we onortho­doxe maatrege­len treffen Miriam Haagh, Wethouder Wmo

Motie tegen armoede aangenomen

De SP ziet een toenemende tweedeling in de maatschappij en dient een motie in tegen armoede die unaniem wordt aangenomen. Er komt een extra impuls om armoede te bestrijden ,,Een crisis is een moment waarop de tweedeling, het verschil tussen arm en rijk snel kan toe nemen, dat moeten we tegengaan", zegt Inge Verdaasdonk (SP). Ook Boi Boi Hong van de lijst Hong ziet de armoede toenemen. ,,En het college doet niets extra's om dat te voorkomen", aldus Hong.

Vooral preventie

In de begroting voor 2021 staat dat het college van B en W qua armoedebestrijding vooral gaat inzetten op preventie. ,,We gaan mensen proactief ondersteunen en hen zo behoeden voor een aanvraag levensonderhoud.” Het idee is om mensen die werkloos zijn geworden ‘slim en snel naar werk te begeleiden’ en ‘te behoeden voor schulden.’ Er worden twee extra bewindvoerders aangesteld om mensen te begeleiden.

Quote Niet hele cultuursec­tor kan in stand gehouden worden Arnoud van Vliet, Fractievoorzitter VVD

Of het voldoende is?

Arjan van Drunen (PvdA) vindt het prima dat Breda miljoenen vrijmaakt om de klappen van corona op te vangen. ,,Zo investeren we bijvoorbeeld in werkgelegenheid, omscholing en de cultuursector. Maar als mij vanavond gevraagd wordt of het voldoende is… Moet ik het antwoord schuldig blijven. Dat hangt immers af van heel veel zaken waar wij als gemeente geen of maar beperkt invloed op hebben.”

Het is kortom afwachten hoe de gevolgen van de coronacrisis gaan uitpakken. Arnoud van Vliet (VVD) denkt bijvoorbeeld dat de cultuursector in Breda niet in zijn geheel overeind zal blijven. ,,Niet alles kan in stand gehouden worden en zal de crisis overleven.”

Een van de grootste problemen is de Wmo

Een van de grootste problemen zit bij de Wmo. Door het abonnementstarief met een eigen bijdrage van 19 euro doen steeds meer mensen een beroep op hulp van de gemeente. Ook degenen die het makkelijk zelf kunnen betalen. Wethouder Miriam Haagh (Wmo): ,,Het abonnementstarief is een grote financiële last. Als dat gehandhaafd wordt, dan wordt de uitvoering van de Wmo onhoudbaar en moeten we onorthodoxe maatregelen treffen.” De gemeenteraad hoopt dat het Rijk de gemeenten tegemoet gaat komen.

Spectaculaire architectuur

Veel raadsleden zijn vol lof over de aankoop van het Corbion-terrein en de woningbouwplannen. Arnoud van Vliet (VVD): ,,Eindelijk gaat het ons lukken om dit gapende gat in het hart van Breda aan te pakken.” Van Vliet rekent op een plan met ‘spectaculaire architectuur en markante hoogbouw.’