Begroting: Baarle wil vooral bestuurlijk zelfstandig blijven

Op orde

Die roep om behoud van bestuurlijke zelfstandigheid, die lang niet zeker is, klinkt ferm door in de begroting. Financieel is alles op orde in Baarle, stelt de wethouder. De plannen met het Cultureel Centrum Baarle (CCB) is nog niet in de stukken opgenomen. Later dit jaar wordt, na overleg met Baarle-Hertog, duidelijk of het tot een miljoenen kostende verbouwing komt of nieuwbouw. Mogelijk wordt besluitvorming op dit dossier over de gemeenteraadsverkiezingen van maart getild. Voor de burger zit er een beperkte stijging van de lasten in de pen.