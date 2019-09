Begroting 2020: Het kan niet op in Breda. Of toch wel?

ANALYSEBent u een Bredase hondenbezitter die nooit in de stad parkeert en evenmin een bootje in de singel heeft liggen? Dan gaat u er in 2020 aardig op vooruit. Maar ook burgers zonder hond en mét een bootje, hebben weinig reden tot klagen.

Volledig scherm Een gezonken bootje aan de oranjesingel in Breda Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs © Joyce van Belkom

Vorige week waarschuwde Paul Depla aan de vooravond van Prinsjesdag nog dat (middel)grote gemeenten flink moeten bezuinigen omdat de Rijksoverheid veel minder geld uitkeert. Maar Depla deed dat als voorzitter van stedennetwerk G40. Niét als burgemeester van Breda. Want in zijn eigen stad is nog steeds geld genoeg, bleek woensdag bij de presentatie van de begroting.

Broekriem

Hoe dat kan? Op de eerste plaats was de waarschuwing van Depla vooral een oproep om de systematiek van de Rijksuitkeringen te veranderen. Het kan niet zo zijn dat het Rijk in het geld zwemt en gemeenten zwembaden moeten sluiten. De regering blijkt dat ook in te zien. Gemeenten zullen dus tegemoet gekomen worden. Breda anticipeert daarop door de broekriem nu niet overdreven strak aan te trekken.

Solide

Daarnaast heeft Breda afgelopen jaren een solide financieel beleid gevoerd en heeft de decentralisatie - waarbij gemeenten onder meer verantwoordelijk werden voor jeugdzorg en Wmo - er minder hard in gehakt dan in veel andere steden. Breda beschikt over een goed gevulde spaarpot en kan flink investeren zonder in voorzieningen te hoeven snijden of de burger extra te moeten belasten.

Bootjes

In 2020 is de Bredanaar amper duurder uit. De lasten (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) stijgen 1,18 procent. Dat is voor een gemiddeld huishouden 8,50 euro per jaar. Mocht iemand een ligplaats voor een bootje hebben dan komen daar een paar tientjes bij. En mensen die wekelijks vier uur betaald parkeren in de stad, zijn 20 euro per jaar extra kwijt, want bezoekersparkeren wordt 10 cent per uur duurder. Dat is wel te overzien. Hondenbezitters maken zelfs ‘winst‘: de hondenbelasting die wordt afgeschaft bedraagt nu 104 euro per jaar.

Externe fondsen

Het kan niet op dus in Breda. Of toch wel? Want het is niet zo dat het geld tegen de plinten omhoog klotst. Als Breda op lange termijn al gewenste uitgaven wil doen, moeten de inkomsten worden vergroot. Het college wil daartoe externe fondsen binnenhalen en stevige gesprekken met het Rijk voeren. Dat geld is er dus nog niet. Ook is niet zeker of efficiencyslagen in bijvoorbeeld de jeugdzorg écht worden gemaakt. Lukt dat niet dan leidt dat tot financiële tegenvallers.

