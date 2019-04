Begraafplaats Oud Ginneken in Breda opnieuw de duurste van Nederland: dit zijn de kosten in jouw gemeente

KaartBREDA - Van alle begraafplaatsen in Nederland is Oud Ginneken in Breda het duurst. Je betaalt daar 9.911 euro voor een eenpersoonsgraf. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar begraafkosten van uitvaartverzorger Monuta. Twee jaar geleden bleek de begraafplaats ook al het duurst. Toen was het nog 9.472 euro.

Monuta onderzocht de grafkosten bij 1.685 begraafplaatsen (algemeen, gemeentelijk en kerkelijk) in Nederland. Van vierhonderd tot bijna tienduizend euro: het verschilt nogal per begraafplaats hoe duur het is om er begraven te worden.

Begraven in Brabant

Na Breda is de duurste begraafplaats van Brabant te vinden in Oirschot. Daar betaal je 8.000 euro. Het verschil met de nummer drie in Brabant is groot. Bij natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze ben je ‘maar’ 4.800 euro kwijt. De goedkoopste begraafplaats van Brabant vind je in Boxtel aan de Lennisheuvel. Daar betaal je 840 euro.

Waarom is het zo duur om in Breda begraven te worden? Daar had directeur Roel Stappen van uitvaartverzorger Zuylen die elf begraafplaatsen in de regio Breda beheert, twee jaar geleden al een duidelijk antwoord op. ,,De muur om de begraafplaats is de afgelopen jaren gerenoveerd en dat heeft veel geld gekost. Bovendien zijn er grafkelders aangelegd. Dat heeft veel geld gekost en dat zie je terug in de grafkosten.’’ Stappen laat weten dat dat anno 2019 nog steeds het geval is. ,,Het is een exclusieve begraafplaats geworden door de grote investering. Daar zit dan ook een prijskaartje aan. Dat is ook nu nog de reden voor de hogere kosten.”

Eenpersoonsgraf

In de zoektool hieronder vind je per begraafplaats de kosten voor een eenpersoonsgraf en voor een algemeen graf. Je kunt filteren op provincie, gemeente en begraafplaats. We tonen zowel de kosten voor een eenpersoonsgraf als die voor een algemeen graf. De kosten voor grafrecht – het recht op een graf voor een bepaalde periode – en het begraven zelf zijn noodzakelijk om een graf te kunnen krijgen in Nederland. Het verschilt per locatie of onderhouds- en administratiekosten onderdeel zijn van het grafrecht of apart betaald moeten worden.

Dinsdag bleek dat ook cremeren niet altijd goedkoop is. In Brabant zijn de kosten gemiddeld hoger dan in de rest van het land. Je bent hier ongeveer 799 euro kwijt voor een crematie.