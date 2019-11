Beginnend bestuurder (22) scheurt met 144 per uur over Galderseweg bij Breda

Nieuwe opzet Liedjesfes­ti­val Boemeldon­ck klinkt als vanouds

13:37 PRINSENBEEK - Een carnaval zonder muziek is als lauw bier zonder schuim: je kan jezelf ermee bezatten, maar erg lekker smaken doet het niet. Daarom organiseerde de BAK afgelopen zaterdag Het Liedjesfestival in Boemeldonck. De muzikale strijd werd dit jaar in een ander jasje gestoken om zo ook de jeugdige carnavalsvierders mee te krijgen in de muzikale polonaise.