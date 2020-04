Beginnend bestuurder (21) rijdt 62 kilometer te hard en is rijbewijs kwijt

Breda staat klaar om vluchtelin­ge­tjes uit Grieken­land op te vangen

29 april BREDA - Een deel van de kinderen die in Griekse vluchtelingenkampen zijn gestrand, kan worden opgevangen in Breda. Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD).