Begeleiders voortaan in de gordel bij Bavels Truck Konvooi: ‘De tijd van gedogen is voorbij’

beschouwing Beschuit met muisjes: windmolens komen er, maar waar stemt Oosterhout nu eigenlijk mee in?

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse wethouder Guus Beenhakker trakteerde dinsdag op beschuit met muisjes. Als hij was thuisgebleven om zijn pasgeboren dochter de fles te geven had niemand bij de raadsvergadering over de windmolens hem gemist.