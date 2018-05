Beethoven? Was dat niet die man van papapa pamm?

VideoBREDA - Beethoven? Is dat niet die man van eh..? Inderdaad. Het is Beethoven die ooit het beroemde 'papapa-pammm ..papapa-pamm' bedacht. Zijn vijfde symfonie. Later door talloze popmuzikanten in hun tracks verwerkt. Hoe toepasselijk. Want zoals de popsterren van nu, was Ludwig van Beethoven in zijn tijd een heus idool.

Hoog tijd om het stoffige imago van de muziekheld van weleer af te blazen, meenden celliste Monique Heidema en pianist André Telderman. Zij bedachten een Beethovenfestival. Deze dinsdagavond trapt het af in de Bredase Nieuwe Veste. Tot en met zaterdag is er een vol programma met, ja met wat eigenlijk? ,,Beethoven", lachen de twee.

Elitair

Het idee werd eigenlijk geboren vanuit de wens om één keer alle vijf de cello-stukken te spelen die Beethoven ooit schreef. Maar van lieverlee wijzigde het plan een beetje. De twee raakten aan de praat over Beethoven, over klassieke muziek. Vonden het eigenlijk best jammer dat het altijd maar weer die vijfde is, die vol in de aandacht staat. En dat klassieke muziek soms zo elitair word gevonden.

Let wel, vertelt Telderman: ,,In zijn tijd was Beethoven net zo populair als de popmusici vandaag. De zalen waar hij concerten gaf, puilden uit." En niet voor niets, vult Heidema aan. ,,Beethoven was een componist waar je tot op dag van vandaag niet omheen kunt. In zijn muziek hoor je zijn koppigheid, afgewisseld met de mooiste melodieën. Zijn virtuositeit, zijn wispelturigheid. Je hoort het allemaal terug." Hij schreef stukken waarmee hij zijn tijd ver vooruit was.

Armoede

Beethoven, ook zijn levensverhaal spreekt tot de verbeelding. Een wonderkind opgroeiend in armoede met een vader die dronk en hem mishandelde. Een gevierd musicus in de Weense hofstad, die op latere leeftijd zijn gehoor verloor. Een man voor wie, toen hij stierf, de scholen dicht gingen om hem te eren.

Het zijn elementen die bij lezingen tijdens het festival aan bod komen. Maar bovenal gaat het deze week om zijn muziek. Uitgevoerd door muzikanten van alle niveaus. Leerlingen van de Nieuwe Veste, studenten van de conservatoria van Tilburg en Amsterdam en professionals. Er zijn concerten, lezingen, masterclasses, grotere orkesten en kleinere intieme opvoeringen. Onder meer van Heidema en Telderman zelf.

Alles gratis, laagdrempelig. ,,Want bovenal hopen we dat veel mensen komen genieten van de muziek." En zo zelf ontdekken: klassieke muziek, Beethoven, is niet elitair. Zijn muziek is vooral mooi. Toen en nu.

Volledig scherm André Telderman (achter vleugel) en Monique Heidema eren Beethoven met een festival © Edine Wijnands

Programma

15 mei, 20.00 uur Strijkorkest De Camera onder leiding van Tijmen Wehlburg en met solisten Diana Pivak, Maurick Reuser en Krist van der Plas. Plus lezing

16 mei, 20.00 uur concert van pianoleerlingen van Nieuwe Veste

17 mei, 20.00 uur, Recital door Monique Heidema op cello en André Telderman op piano, met toelichting door Thijs Bonger

18 mei, 12.00 uur, concert in de Waalse Kerk

19 mei, 10.30 uur masterclasses aan onder meer ensembles van conservatoria; 13.00 uur lunchconcert op het cultuurplein van de Nieuwe Veste; 16.00 uur slotconcert