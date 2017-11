Beers & Barrels in Breda wint prestigieuze horecaprijs

Minister over achterstanden rechtbank Breda: ‘Komt goed’

20:43 DEN HAAG/BREDA – Binnen een jaar heeft de rechtbank Zeeland/West-Brabant in Breda zijn achterstanden ingehaald. Dat er in tachtig procent van de gevallen iets hapert aan de appèldossiers die naar het Gerechtshof in Den Bosch worden gestuurd, is slechts een ‘momentopname’.