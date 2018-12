Beeldje gestolen en sokkel omgegooid in Veemarktstraat Breda

BREDA - Ondernemers van de Veemarktstraat in Breda keken vreemd op toen zij vanochtend hun winkel openden. Het Sint Ivo beeldje is verdwenen en de natuurstenen sokkel ligt omver. ‘Te triest voor woorden’

,,Toen ik gisteravond naar huis liep, stond het beeldje er nog gewoon. Vanmorgen zag ik het meteen. De pilaar is omgegooid en het beeldje is gestolen", vertelt Guus Welten uit Breda. Hij woont en werkt in de Veemarktstraat en heeft dit nog nooit eerder meegemaakt.

,,Het is een mooi beeldje. Voor zover ik weet is het nog nooit eerder meegenomen. Het is gewoon hartstikke jammer. Ik heb er gelijk een melding van gemaakt bij de gemeente. Hopelijk kunnen ze het nog terughalen.”

De verdwijning is bekend bij de gemeente Breda. ,,Medewerkers zijn ter plaatse geweest om onderzoek te doen. Helaas is het beeldje niet terug gevonden. Dit soort acties zijn onacceptabel. Je blijft van andermans spullen af. We doen aangifte van diefstal en vernieling. En we hopen oprecht dat dit beeldje terug komt", aldus een woordvoerster van de gemeente.

Volledig scherm Archieffoto van het beeldje in 2015. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Dupe

Het is niet de eerste keer dat het beeldje de dupe is van vernieling. In 2005 is het Sinto Ivo op de grond aangetroffen door agenten. Vandalen hadden het beeldje van zijn sokkel getrokken.

Geschonken