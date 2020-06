Beeldenstorm in Breda?

Pietende­bat brandt nu ook los in Breda: ‘Beweging nodig om roetveeg­pie­ten toe te laten’

8:15 BREDA - Ook in Breda brandt nu het pietendebat los. Aangewakkerd door uitlatingen van het Sinterklaascomité gaat de politiek komende donderdag in discussie over hoe het verder moet met het sinterklaasfeest. Breda is de laatste van de tien grote steden die vasthield aan Zwarte Piet.