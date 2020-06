Beeldenroute in voortuinen Belcrum: ‘Speels, vrolijk en kleurrijk’

BREDA - De Belcrum is de komende dagen een stukje kleurrijker dan anders. Veroorzaker is Wouter van der Giessen (24), die voor zijn afstuderen aan kunstacademie St. Joost een beeldenroute door de wijk opzette.

Tien voortuinen zijn door hem voorzien van een speciaal voor die tuin gemaakt kunstwerk. Uiteraard met goedkeuring van de bewoners: ,,Ik wilde een beeldentuin maken op de binnenplaats van St. Joost, maar de academie was dicht door corona. Een vriend zei me dat ik zijn balkon wel kon opfleuren met een kunstwerk. Zo kwam ik op het idee om voortuinen te gebruiken”, zegt de kunstenaar.

Dik twintig aanmeldingen

,,Via de Nextdoor buurtapp deed ik een oproep en in een mum van tijd had ik dik twintig aanmeldingen. Daaruit heb ik er tien gekozen.”

De tuinen waren voor Van der Giessen het kader waarin hij het beeld ontwierp: ,,Iedere tuin is uniek, net als de mensen in de woningen. Het leuke aan het project vond ik vooral het contact met die mensen. Die hebben me de afgelopen weken enorm geïnspireerd en gesteund.”

Heel speels, vrolijk en bijzonder

Een van die mensen is Rob Scheffer, met zijn woning op de hoek Terheijdenseweg en Pastoor Pottersplein. ,,Ik zag de oproep en heb me meteen aangemeld”, zegt hij. ,,Dit soort initiatieven moet je altijd steunen, vind ik. Ik keek eerst op de site van Wouter, zijn werk is heel speels, vrolijk en kleurrijk. Dat wilde ik graag een tijdje in mijn tuin. Wouter associeerde zijn ontwerp met het verkeer dat langs mijn voortuin rijdt.”

De route die Van der Giessen uitzette, loop je in een uurtje. Afgelopen donderdag bij de aftrap stonden de meeste deelnemende bewoners voor hun huis om hun deelname uit te leggen. Of voor zo maar een praatje over het kunstwerk. De beelden maken in ieder geval de tongen los, dat werd wel duidelijk. De kunstwerken doen nog het meest denken aan uit de kluiten gewassen speelgoed.