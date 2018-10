Beelden vrijgegeven van man die genadeloze klap uitdeelt op Vismarktstraat in Breda

Het slachtoffer vertelt dat hij pas bewust was van wat hij had meegemaakt toen hij door de CT-scan moest in het ziekenhuis. Daar kwamen ze erachter dat hij een zware hersenschudding had, een flinke snee in zijn ooglid, moest zijn lip gehecht worden, had hij vele schaafwonden en een opgezwollen kaak. "Lichamelijk ben ik hier redelijk van hersteld," vertelt hij. "Maar mentaal nog een lange weg te gaan. Ik ben het vertrouwen in de mensheid verloren. Ik weet niet hoe zinloos dit was."