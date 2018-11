Beelden ernstige mishandeling Breda vrijgegeven, man in badjas krijgt het flink te verduren

Uitstel van executie voor SC Hoge Vucht, toekomst hoogst onzeker

18:00 BREDA - SC Hoge Vucht uit Breda krijgt vooralsnog uitstel van executie. KNVB en Breda laten zich nog niet uit over de toekomst van de voetbalclub. Maar dat die ernstig in gevaar is, is wel duidelijk na het zoveelste incident afgelopen zondag.