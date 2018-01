Beelden beschieting huis Ahornstraat in Breda bij Opsporing Verzocht

Breda - De politie toont dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden van de beschieting van de woning aan de Ahornstraat in Breda. Te zien is hoe een auto het hoekpand voorbij rijdt terwijl vanuit de wagen talloze kogels worden afgevuurd.

De opnames komen van de bewakingscamera's aan de gevel van het huis, waar op dat moment de bewoonster en haar twee minderjarige kinderen sliepen. Kogels vlogen dwars door de ramen en de hal maar niemand raakte gewond.

BMW

De schietpartij in de wijk Tuinzigt had plaats op zaterdagmorgen 6 januari om 2.27 uur. Drie minuten later wordt vanuit dezelfde wagen, een gestolen grijze BMW 320, ook geschoten op een woning aan de Hagehof in de wijk Princenhage. Daar zijn geen beelden van. Weer drie minuten later, om 2.33 uur krijgt de politie de melding dat de BMW brandend is aangetroffen in de Ambachtenlaan.

De politie hoopt dat getuigen informatie hebben, vooral over de onbekende inzittenden van de BMW. ,,We weten bijvoorbeeld niet of die in de Ambachtenlaan zijn opgepikt door een tweede voertuig of dat ze er te voet vandoor zijn gegaan'', zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

Route

De recherche is er gelet op de korte tijd tussen beide schietpartijen en de brand bijna van overtuigd dat het om één dadergroep gaat. ,,Het onderzoek naar de gebruikte kogels moet daar zekerheid over geven'', zegt Van Hooijdonk.

De politie vermoedt dat de daders via de Plataanstraat de Ahornstraat in zijn gereden om de hoekwoning onder vuur te nemen. Vervolgens is de wagen linksaf de Meidoornstraat ingereden, daarna linksaf de Tuinzigtlaan in om via de Ettenseweg naar de woning aan de Hagehof te rijden en vandaar naar de Ambachtenlaan.

Broer

De politie gaat ervan uit dat de wilde beschietingen te maken hebben met de moord op Soufian Z. (25), een lid van de familie uit de woning aan de Hagehof. Zijn lichaam werd twee dagen na de 'drive-by-shootings' gevonden in een flat aan de Roeselarestraat in Breda. Twee verdachten, onder wie de broer van de bewoonster van het huis aan de Ahornstraat, zijn aangehouden als verdachten.

De politie probeert te ontrafelen wat er precies is gebeurd en wat het motief is voor al dit geweld in het criminele circuit. Opmerkelijk is dat volgens bekenden het slachtoffer en de moordverdachten tot voor kort goed bevriend waren, wat ook geldt voor hun families, die nu lijnrecht tegenover elkaar zouden staan. Een onderlinge diefstal van drugs is volgens zegslieden uit het milieu mogelijk de directe aanleiding voor het geweld, maar de politie houdt alle scenario's open.

