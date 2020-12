Beeks Kerstdiner smaakt naar meer: ‘We steunen de lokale horeca en het is makkelijk’

Horeca verbindt lot aan winkels: 'Als zij de deuren openen, doen wij dat ook’

9:09 BREDA - Het was duidelijke taal, begin deze maand. Horeca-ondernemers uit onder meer Breda kondigden aan hoe dan ook op 17 januari weer open te gaan, of het nu mag van het kabinet of niet. Kort daarna maakte premier Rutte een nieuwe lockdown bekend, tot en met 19 januari. Wat zijn nu de plannen van de horeca?