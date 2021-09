Bedrijven Breda schreeuwen om ruimte: ‘Uitbreiden is niet te doen’

VIDEO Politie rolt Bredase crystal meth-ben­de op: acht invallen, zes verdachten opgepakt onder wie ‘leider’

28 september BREDA - Bij een massale actie van de politie in Breda en Den Haag is dinsdagmorgen vroeg de bende opgerold die volgens de politie verantwoordelijk was voor het crystal meth-lab in Waterlandkerkje in Zeeuws-Vlaanderen. Dat werd in februari opgerold.