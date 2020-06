Bedrijfspand in Chaam voor jaar gesloten vanwege cocaïnevondst

Hier een tijdelijk coronapark voor Breda? Dacht ’t niet!

7:00 BREDA - ,,Daar voelen wij dus helemaal niks voor.’’ Voorzitter Henny Koenraads van IJsvermaak trekt een dikke streep door het idee van het stadsbestuur van Breda om het terrein van zijn vereniging in het Markdal in te zetten als ‘terrein voor zomervermaak’. Ook de bewoners van de Seeligkazerne zijn sceptisch over het plan om hun groene grasveld in te zetten als ‘tijdelijk stadspark’. ,,Liever niet’’, zeggen ze. ,,Want wie ruimt dadelijk de puinhoop op?’’