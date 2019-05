Bedelverbod Breda hakt er nog niet echt in

Fietser (81) overleden na ernstig ongeluk in Breda met motorrij­der

19 mei BREDA - De fietser die afgelopen woensdag is aangereden is door een motorrijder op de Claudius Prinsenlaan in Breda en zwaargewond raakte, is in de nacht van woensdag op donderdag overleden. Het gaat om een 81-jarige man uit Breda.