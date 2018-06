BREDA - Bedelarij wordt in Breda zonder uitzondering en overal verboden. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond na een stevig debat besloten. Het gaat om een aanscherping van de plaatselijke verordening (apv). Er gold al een bedelverbod in bepaalde gebieden.

In de apv staat het nu als volgt: 'Het is verboden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken'. Twee partijen verweerden zich met alle kracht tegen de maatregel: SP en GroenLinks. De SP had voorafgaand aan de raadsvergadering zelfs enkele dak- en thuislozen opgetrommeld die chocolade muntjes uitdeelden als ludieke actie tegen een algeheel bedelverbod.

Struisvogelpolitiek

SP-raadslid Inge Verdaasdonk: ,,Bedelaars simpelweg weren uit het straatbeeld is struisvogelpolitiek. Wij zijn ook geen voorstander van bedelen, dat is mensonwaardig en houdt ons een ongemakkelijke spiegel voor. Maar een bedelverbod haalt dat ongemakkelijke gevoel niet weg. Een bedelverbod sluit uit en sluit op. Laten we ons samen inzetten om bedelen overbodig te maken.''

Verdaasdonk zei te spreken namens diverse organisaties in de stad, zoals het Annahuis, het Mondiaal Centrum Breda, het Sinterklaascomité en bemoeizorg. Hilrieke Nauta van GroenLinks steunde het door de SP ingediende amendement: 'Schrappen bedelverbod'.

Quote Een bedelver­bod sluit uit en sluit op. Laten we ons samen inzetten om bedelen overbodig te maken. Inge Verdaasdonk

Maar de twee oppositiepartijen stonden alleen. VVD'er Rick Zagers zei er juist een belangrijk instrument in te zien om 'bedelbendes' aan te pakken. Joyce de Goede van D66 sprak van een kwetsbare groep, vaak met schulden, verslaafd en in psychische nood. ,,We verschillen niet van mening dat hulp nodig is. Maar de apv gaat over wat we aan grenzen accepteren in de openbare ruimte. Een bedelverbod noem ik niet asociaal, dat noem ik duidelijkheid.'' Joep Taks van 50Plus: ,,Dit is geen middel tegen armoede, maar wel voor rust in de stad.''

Verbod haalt armoede niet weg

SP en GroenLinks hadden hun hoop gevestigd op coalitiepartij PvdA. Inès den Ouden van de PvdA benadrukte dat een bedelverbod de armoede niet weghaalt. Ze vroeg de burgemeester de toezegging dat het gaat om weren van georganiseerde groepen en niet om kwetsbare Bredanaars te beboeten.

De PvdA werd op de wenken bediend. Burgemeester Paul Depla zei in een slotwoord dat het bedelverbod geen heksenjacht is, maar een stok achter de deur: ,,Helaas zien we vaak mensen uit andere streken die de binnenstad onveilig maken met criminele activiteiten. Als het verbod er niet is, kan je niet ingrijpen als iemand de hand ophoudt.'' Het SP/GroenLinks-amendement sneuvelde met 9 voor 29 tegen.