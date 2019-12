Bedankt lieve zusters, en Peter...

Video Man (51) opgepakt bij de Donk in Breda door agenten met getrokken pistolen vanwege incident in Rotterdam

10:28 BREDA - De politie heeft maandagavond met getrokken pistolen een 51-jarige man opgepakt in zijn woning aan De Donk in Breda. Er was veel politie op de been. De man had een mes bij zich. Hij is opgepakt vanwege een eerder incident bij een woning in Rotterdam.