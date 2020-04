Bedankbrief voedselbank: ‘Hey Breda, jullie zijn allemaal kanjers. We voelen ons ontroerd’

BREDA - ‘Hey Breda, onze mooie stad met haar prachtige inwoners’, opent een bedankbrief van de voedselbank Breda. ‘Deze brief is speciaal voor alle Bredanaars die de afgelopen weken, ondanks alle beperkingen en maatregelen die zijn opgelegd vanwege de coronacrisis, de voedselbank niet zijn vergeten.’

In de vijfde coronaweek maakt de voedselbank in een brief aan alle sympathisanten de balans op: ‘We hebben wel meer dan 100 aanmeldingen gehad van nieuwe vrijwilligers, die als reserve paraat staan voor de voedselbank. Inwoners die voor onze deelnemers voedsel zijn gaan inzamelen, zodat ze niet zonder eten zouden komen te zitten. En als voedsel inzamelen toch niet kon, niet te beroerd waren om ons een geldelijke donatie te doen.’

De brief vervolgt: ‘Inwoners die onze berichten binnen hun eigen netwerk en social media onder de aandacht hebben gebracht, zodat we zichtbaar bleven. Solidair Bredanaars die de voedselbank op handen hebben gedragen. Buren, familie, vrienden, scholieren, studenten, ambtenaren, jullie zijn allemaal kanjers!’

Trouwe partners

Om te vervolgen: ‘Deze brief is ook speciaal voor de ondernemers in Breda. Onze trouwe partners en steunpilaren. Ondanks het feit dat jullie het zelf heel moeilijk hebben kwam het niet bij jullie op om de voedselbank te laten vallen. Jullie hebben ons gestut, zodat we niet omvielen en onze deuren niet hoefden te sluiten, zoals andere voedselbanken in het land. Van de lokale kaasboer tot en met de bekende supermarktketens hebben onze fundering gevormd. Onze dank is groter dan groot!’

Groot hart

Opnieuw heeft Breda met haar inwoners en ondernemers bewezen een groot hart te hebben, aldus de voedselbank. ‘We voelen ons ontroerd, geliefd, gesteund en gedragen. De voedselbank Breda is niet alleen van ons, maar van alle Bredanaars. Als we gaan dan gaan we met z’n allen! Samen staan we sterk. Bedankt Breda, de mooiste parel van het zuiden. Namens alle vrijwilligers en deelnemers.’

Behoorlijk gegroeid

De voedselbank Breda biedt aan 550 huishoudens (1500 mensen) hulp en is afgelopen jaren behoorlijk gegroeid door een toename van werkende armen. Voedselbank Nederland verwacht met de coronacrisis een verdere toename van tienduizenden klanten.

Volgens woordvoerster Emine Kaya van voedselbank Breda zal dat vooral te merken zijn in grote steden als Amsterdam en Rotterdam. In Breda is nu wel een lichte stijging te zien: ,,Maar hoe het verder gaat weten we niet, de situatie is nog erg onvoorspelbaar. De solidariteit in Breda is in ieder geval groot.”